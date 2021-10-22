Жителям Подмосковья объяснили, зачем переводить сотрудников на удаленку на долгий срок

Если отправить сотрудников на удаленку на несколько дней, это никак не повлияет на снижение уровня распространения коронавируса. Чтобы достичь успеха, нужно снизить контакты людей друг с другом на долгий срок. Из-за этого в Московской области приняли решение перевести работников на удаленку сразу на четыре месяца.

Об этом сообщила министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева. Она отметила, что ситуация с коронавирусом настолько коварная еще и потому, что один заболевший контактировал как минимум с шестью людьми с момента заражения. Об этом говорят и медики, и Роспотребнадзор, и главный санитарный врач региона. Из-за контакта с зараженным, каждый из этих шести человек также рискуют заболеть.

«Если мы говорим о том, что перевод на дистанционную работу какой-то части сотрудников будет выполнен на несколько дней, мы эту ситуацию не сдержим. Поэтому такой более длительный срок даст возможность [сократить] распространение и увеличение количества людей, которые, к сожалению, могут тоже заболеть. Эту опасность мы нивелируем», — подчеркнула она.

Зиновьева отметила, что за последнее время люди уже привыкли к дистанционной работе. Видеоконференции и другие атрибуты работы из дома прочно вошли в жизнь.

«Мы давно адаптировались, успешно с этим справляемся. И это, наверное, меньшая из всех неудобств, которые мы можем сделать, чтобы сохранить здоровье наших граждан», — отметила она.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский подчеркнул, что решение отправить сотрудников на удаленку именно на такой срок приняли не просто так.

«Наши коллеги из Роспотребнадзора рассчитали математическую модель развитию заболевания, установили, когда мы ожидаем пик. В соответствии с этим пиком, выходом на плато и снижением дали рекомендации по таким срокам дистанционного выхода на работу», — пояснил он.