Жителям Подмосковья объяснили, за что могут оштрафовать в лесу

Жители Подмосковья могут проходить по лесным тропинкам к своим домам от железнодорожных станций, за это их никто не накажет. Но если люди будут разводить в лесу костры, им выпишут штрафы. Об этом рассказала глава комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

«Мы ввели ограничение на разведение костров на землях лесного фонда. На сегодняшний день нельзя приходить в лес, как это принято у населения: разводить костры и проводить таким образом время время», — сказала Казимир.

За соблюдением ограничений следят сотрудники «Мособллеса», которые ведут усиленное патрулирование. Нарушителям противопожарной безопасности будут выписывать штрафы.

«Штраф за несоблюдение пожарной безопасности — пять тысяч рублей», — сообщила Казимир.

Уровень пожарной опасности в Подмосковье на фоне жары и сухой погоды ранее повысили до критического. Жителей попросили воздержаться от прогулок в лесу. С начала сезона в регионе зафиксировали около 130 лесных пожаров, в том числе пять торфяных. Однако сейчас наблюдается меньше пожаров, чем в прошлом году, когда их площадь превысила 400 гектаров.