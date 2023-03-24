24 марта 2023, 11:24
Жителям Подмосковья объяснили правила выдачи сведений из ЕГРН по новому закону
С марта 2023 года в России действует закон, согласно которому персональные данные из Единого государственного реестра недвижимости не могут быть предоставлены третьим лицам без согласия владельца. Министерство имущественных отношений Московской области рассказало о порядке выдачи сведений из ЕГРН по новому закону.
Согласно новым правилам, сведения из реестра с персональными данными без заявления могут предоставляться лицам, которые владеют недвижимым имуществом на праве общей собственности, супругу указанного гражданина, правообладателям земельного участка, считающегося смежным по отношению к земельному участку, обладателю сервитута или публичного сервитута, а также арендатору в отношении арендодателя, и наоборот, если запись о госрегистрации договора аренды внесена в ЕГРН.
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Чтобы подать заявление об открытии персональных данных в выписках из ЕГРН, необходимо обратиться в МФЦ. Сделать это также можно на сайте Росреестра или через портал госуслуг.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что дольщикам Подмосковья будут активнее сообщать о ходе строительства домов. На встречах с собственниками квартир будут отвечать на интересующие вопросы и рассказывать, как продвигается стройка.
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