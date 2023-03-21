Подмосковье 21 марта 2023, 17:31 Жителям Подмосковья объяснили правила получения разрешений на парашютные прыжки и запуск дронов

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Жителям Московской области рассказали об изменении условий для выдачи разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников. Теперь заявителям следует указывать цель полета, сообщили в Минтрансе региона.

Госуслугу можно получить во всех округах Подмосковья, кроме ЗАТО. С начала года онлайн-разрешения на полеты дронов получили 170 местных жителей.

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«В Подмосковье услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения — 11 рабочих дней», — пояснил первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин.

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Целью полета может стать фото- или видеосъемка, развлекательные и частные, тренировочные и учебные полеты, контрольно-надзорная деятельность, картография, градостроительство и проектирование, сельское хозяйство, энергетика, охрана и спасение людей, доставка грузов и логистика, геологоразведка и добыча, культурно-массовые мероприятия и исследования.

Получить разрешение можно через портал госуслуг в разделе «Транспорт» — «Документы». В меню необходимо выбрать услугу «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». К заявлению нужно приложить документы.

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