21 марта 2023, 17:31
Жителям Подмосковья объяснили правила получения разрешений на парашютные прыжки и запуск дронов
Жителям Московской области рассказали об изменении условий для выдачи разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки и полеты беспилотников. Теперь заявителям следует указывать цель полета, сообщили в Минтрансе региона.
Госуслугу можно получить во всех округах Подмосковья, кроме ЗАТО. С начала года онлайн-разрешения на полеты дронов получили 170 местных жителей.
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«В Подмосковье услуга предоставляется бесплатно, срок рассмотрения — 11 рабочих дней», — пояснил первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин.
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Целью полета может стать фото- или видеосъемка, развлекательные и частные, тренировочные и учебные полеты, контрольно-надзорная деятельность, картография, градостроительство и проектирование, сельское хозяйство, энергетика, охрана и спасение людей, доставка грузов и логистика, геологоразведка и добыча, культурно-массовые мероприятия и исследования.
Получить разрешение можно через портал госуслуг в разделе «Транспорт» — «Документы». В меню необходимо выбрать услугу «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ». К заявлению нужно приложить документы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Беспилотники
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