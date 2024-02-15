Подмосковье 15 февраля 2024, 20:24 Жителям Подмосковья объяснили порядок ремонта и замены общедомовых приборов учета ГУСТ МО

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Жители многоквартирных домов часто задаются вопросом о функции общедомового прибора учета (ОДПУ), который предназначен для определения объема потребления воды, электричества, газа или тепла в доме. В каждой квартире устанавливаются индивидуальные приборы учета (ИПУ), которые измеряют то же самое, но в меньшем масштабе, позволяя определить расход ресурсов для каждой отдельной квартиры.

Электричество используется для освещения подъездов, работы лифтов, водяных насосов и другого оборудования в подвале. ОДПУ необходимы для контроля и учета объема потребления электроэнергии в общедомовых помещениях.

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Путем сравнения показаний ИПУ и ОДПУ можно определить, сколько ресурсов тратится на обслуживание общедомовых нужд. Расходы делятся на всех жильцов и указываются отдельной строкой в квитанции за коммунальные услуги. Аналогичные процедуры применяются и для других ресурсов.

С начала текущего года поступило 19 заявок от жителей Подмосковья с просьбой о ремонте общедомовых приборов учета, пять заявок о необходимости поверки таких приборов и две заявки на установку. Некоторые из них уже выполнены.

Если в доме требуется установка или ремонт общедомового прибора учета, следует связаться с диспетчерской службой управляющей компании или Единой диспетчерской службой через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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