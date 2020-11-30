Жителям Подмосковья объяснили, почему важно сделать обращения на «Доброделе» не анонимными

В ближайшее время на портале «Добродел» разделят обращения от анонимных пользователей и зарегистрированных. Это поможет более оперативно реагировать на реальные проблемы, а не фейковые.

«Будем переходить на то, что у каждого, кто обращается в „Добродел“, здесь есть имя, фамилия, место жительства. Потому что главы стараются, работают над обращениями. Иной раз, когда это так называемый фейк или жалоба, которая не находит подтверждения — это немножко нашу систему дискредитирует», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Представители администрации Балашихи, например, стараются оперативно связываться с жителями, которые сообщают о проблемах в округе. Иногда это удается сделать не через «Добродел», а напрямую.

«Когда житель нам понятен, когда мы понимаем, где он проживает, у нас есть возможность связаться. И сегодня такая задача стоит. Мы практически по каждому обращению связываемся с жителем, связываюсь я, мои заместители. Многие задачи мы решаем даже за пределами портала „Добродел“. Это позволяет исключить ненужную переписку, сразу выяснить какие-то нюансы по сложным проблемам, каким-то ресурсным, обсудить с жителями», — заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Он согласился, что разделение сообщений от анонимов и зарегистрированных жителей поможет направить ресурсы на решение реальных проблем, а не на спамеров.