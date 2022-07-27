Жителям Подмосковья объяснили, почему нельзя забирать потерявшихся в лесу детенышей животных

При патрулировании территории лесного фонда в Ступинском филиале был встречен детеныш косули. Диких животных немало в подмосковных лесах, но увидеть их так близко очень трудно. Важно правильно реагировать.

Нередки случаи, когда люди забирают детеныша косули домой и искренне считают, что спасают его. Однако это совсем не так.

«Если вы нашли косулят, не дотрагивайтесь до малышей, не пытайтесь погладить. Тем более не стоит забирать их из леса, думая, что они потерялись», — предостерег председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

На самом деле мать находится где-то недалеко.

В мае–июне у косули рождается в среднем по два олененка весом чуть больше полутора килограммов. Они сразу покрыты шерстью и могут видеть. Меньше чем через час малыши уже встают на ноги, а через три-четыре часа мать поочередно уводит их в разные места и оставляет одних. Она будет пастись или отдыхать отдельно, но недалеко, контролируя потомство. Мать приходит три-четыре раза в день, чтобы покормить молоком и вылизать своих детенышей. В ее отсутствие оленята лежат, свернувшись калачиком, чтобы меньше распространять собственный запах и не выдавать местонахождение. Если почувствуют приближение человека или хищника, замирают, затаиваются.

Одинокий детеныш косули, встреченный случайно в лесополосе, вовсе не одинок. Он не страдает и не брошен. Не нужно его «спасать» и забирать из естественной среды обитания.

«Иногда берут косуленка домой, а потом не знают, что с ним делать и куда пристроить. Обычным магазинным молоком выкормить детеныша невозможно», — отметил старший участковый лесничий Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Павел Макаров.