«Не надо сомневаться». Жителям Подмосковья объяснили, почему не стоит бояться прививки от коронавируса

В Московской области ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. Власти приняли решение ввести обязательную вакцинацию для всех тех, кто на работе общается с большим количеством людей. Елена Серова, летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы, посоветовала жителям привиться, чтобы сохранить свою жизнь.

«Я заболела, когда еще вакцина не была готова. Переболела достаточно серьезно, очень тяжело, такую слабость я никогда в жизни не испытывала, скажу честно. Я ждала, когда у меня пройдет определенный период во времени, чтобы я могла вакцинироваться. Вчера сделала первую часть „Спутника V“. Чувствую себя великолепно. Как у нас говорят, у космонавтов, чувствую себя хорошо, на борту порядок. Так и здесь. Жду, когда подойдет срок, чтобы сделать вторую часть. Могу сказать, что все мои помощники привились. Более того, перенесли прививку достаточно хорошо. И они совершенно об этом не жалеют», — рассказала Елена Серова.

Она добавила, что не сомневалась в своем решении. По ее мнению, прививка — это залог здоровья, ведь последствия от COVID-19 могут быть серьезными.

«Это очень хитрый и коварный вирус. Он бьет по самым слабым местам, по слабым органам. Тяжелее всего потерять своих близких. У меня вся семья переболела, и слава Богу, что все остались живы. Но у меня очень много знакомых, у которых умерли родители, родные, близкие. И я видела ту боль в их глазах, которую они перенесли», — отметила Герой России.

Вакцинироваться посоветовал и Дмитрий Бертман, российский театральный режиссер, генеральный директор — художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон-Опера». Сам он тоже прошел процедуру, причем дважды.

«Я вакцинировался в октябре и уже недавно ревакцинировался, так как через полгода у меня упали антитела и я не хотел рисковать. После прививок чувствовал себя прекрасно. Последствий нет, хвосты и уши не выросли», — поделился Бертман.

По его мнению, люди, которые не следят за уровнем антител, рискуют заболеть и заразить близких.

«Болезнь для многих смертельна. У нас в театре „Геликон-Опера“ привились 70% сотрудников. Наш коллектив стал первым защищенным от вируса театром в мире. Случаев заражения сейчас нет», — уточнил режиссер.

Обязательную вакцинацию поддержал и Сергей Безруков. Он сам привился и считает, что это поможет быстрее отказаться от коронавирусных ограничений.