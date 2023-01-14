Подмосковье 14 января 2023, 19:33 Жителям Подмосковья объяснили, куда жаловаться на недобросовестных коллекторов

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Жителям Московской области напомнили, как себя вести в случаях нарушения прав со стороны коллекторов. В первую очередь, необходимо зафиксировать правонарушение, а затем подать жалобу в Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Подмосковью.

Нарушениями прав граждан считаются звонки в неустановленное законом время, смс-сообщения агрессивного характера или порча имущества. В подобных ситуациях пострадавшим нужно записать разговоры, сфотографировать тестовые переписки или другим способом зафиксировать противоправные действия с датой и временем.

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Затем следует обратиться в ГУФССП, приложив все материалы с информацией о кредитных обязательствах заявителя и его контакты для связи, названием коллекторской организации и именами сотрудников, которые нарушили права. Это можно сделать через сайт ведомства.

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Отметим, федеральные законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливают порядок общения между кредитором или коллекторов и должником. Если нарушение прав подтвердится, ГУФССП примет необходимые меры.

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