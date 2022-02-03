Жителям Подмосковья объяснили, какие бывают виды стажа для начисления пенсии

В России существует три вида стажа для начисления пенсии — страховой, общий трудовой и «специальный». Об этом напомнили в отделении ПФР по Москве и Подмосковью.

При определении права россиянина на страховую пенсию учитывается страховой стаж. В 2022 году необходимо иметь 13 лет стажа для выхода на заслуженный отдых.

«Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов», — пояснили в отделении агентству «Прайм».

Там добавили, что понятие «трудовой стаж» не применяется для стажа после 1 января 2002 года. Раньше его учитывали при формировании расчетного размера пенсии. «Специальным стажем» называют стаж на некоторых видах работ. Он дает право получить пенсию досрочно. Речь идет о педагогической, творческой и лечебной деятельности.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 апреля в России повысятся социальные пенсии.