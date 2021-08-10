Жителям Подмосковья объяснили, как получить справку о праве ребенка на льготный проезд в электричках

Получение справки, подтверждающей право ребенка на бесплатный проезд в электричках Подмосковья, займет не более 30 минут. Об этом заявил зампред комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры Дмитрий Дениско, сообщило РИАМО.

Сэкономить на поездках в электричках могут семьи с детьми до семи лет, зарегистрированные в Подмосковье. Для детей в возрасте от пяти до семи лет на кассе нужно показать свидетельство о рождении и справку из МФЦ.

Родители могут записаться в МФЦ заранее. Это можно сделать как по телефону, так и через портал госуслуг или на сайте самого центра. Тогда ждать в очереди не придется. С собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС. И справку выдадут там же. По словам Дениско, это займет считаные минуты.

Справку и свидетельство о рождении после этого нужно предъявить кассиру при оформлении билета на электричку. Это поможет семьям сэкономить на поездках.

Парламентарий объяснил, что прозрачная статистика по таким льготам необходима властям, чтобы обеспечить ее сохранение в дальнейшем.

С 1 августа в пяти городских округах Подмосковья запустили пилотный проект с льготным проездом на коммерческих маршрутах общественного транспорта.