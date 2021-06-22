Жителям Подмосковья объяснили, как получить кешбэк за летний отдых детей

Согласно нововведению кабмина, россияне могут вернуть часть денег за летний отдых детей. Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина на брифинге подробно рассказала, как жители региона будут получать кешбэк за поездки детей в лагеря.

«Нужно купить путевку до 31 августа включительно. И ребенок должен съездить туда до 31 августа. Это условие программы. И основное условие: для участия в программе обязательно необходимо оплатить путевку картой „Мир“, которая зарегистрирована в программе лояльности. Это можно сделать двумя способами: либо на сайте лагеря, он обязательно должен быть участником программы, либо на сайте мирпутешествий.рф», — объяснила Каклюгина.

По словам зампреда подмосковного правительства, вернуть можно до 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк поступит на карту «Мир». Если путевку купили до 25 мая, то схема возврата денег будет другой.

«Необходимо подать заявление на сайте госуслуг. Полностью эта функция называется „Выплата компенсации стоимости путевок в детский лагерь“. Там же заполняется форма. Там же прикладываются реквизиты счета, куда перевести деньги. Деньги здесь будут возвращать чуть дольше — в течение 15-20 дней», — обратила внимание Каклюгина и подчеркнула, что заявление в этом случае надо будет подать после того, как ребенок съездит в лагерь. Это можно сделать до 20 октября.

Ранее зампред правительства Московской области рассказала, что для оформления кешбэка за путевки в детские лагеря, купленные до 25 мая, у родителей на руках должны быть договор, чек оплаты и отрывной талон из лагеря к путевке.