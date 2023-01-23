Подмосковье 23 января 2023, 15:10 Жителям Подмосковья объяснили, как подготовиться к покупке недвижимости

Читать 360tv в

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили жителям региона о том, как правильно подготовиться к покупке жилья. В ведомстве отметили, что для начала нужно выбрать объект и посредника, а затем оформить недвижимость в ипотеку или купить за свои деньги.

Реклама

Первым шагом будет выбор типа объекта. Так, первичным жильем считаются квартиры в строящихся или готовых домах от застройщика. В этом случае оформляется договор купли-продажи или долевого участия. Готовое жилье от собственника называют вторичным. Сделка с таким объектом будет проходить по договору купли-продажи.

Следующим шагом станет способ поиска недвижимости. Так, сейчас популярны маркетплейсы, где можно сравнить цены, увидеть планировки и связаться с продавцом напрямую. Также в этом вопросе будут полезны и тематические паблики в социальных сетях.

Если покупатель объекта не уверен в своих силах, то он может обратиться к риелтору, который проконсультирует, подберет нужные варианты, договорится о показах, проверит продавца и поможет заключить сделку. Стоит помнить, что услуги такого специалиста платные.

Заключительным шагом станет оформление квартиры. Так, это можно сделать по договору купли-продажи. Для такой сделки необходимы паспорта покупателя и продавца, правоустаналивающие документы на объект, заявление о регистрации соглашения. Перед подписанием документов следует оплатить госпошлину.

Также покупатель может оформить квартиру с помощью ипотечного кредита. В этом случае она останется в залоге у банка до тех пор, пока все деньги не будут выплачены. Для оформления ипотеки нужны паспорт, справка о доходах, заверенные копии трудовой книжки и документы о семейном положении. Также недвижимость можно обменять или купить на торгах. В последнем случае можно сэкономить порядка 10% от стоимости объекта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».