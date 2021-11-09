Жителям Подмосковья объяснили, как подготовить дом к газификации

При газификации помещение должно соответствовать определенным нормативам, для его подготовки можно заблаговременно пригласить куратора из «Мособлгаза». Если его профессиональных компетенций будет не хватать, к клиенту направят квалифицированного проектировщика, рассказал глава «Мособлагаза» Игорь Баранов.

По его словам, проектировщик после осмотра сможет дать рекомендации о том, какие отклонения в помещении не позволят пустить газ. После их можно будет устранить и не терять время.

«Мы рекомендуем уже сейчас, даже если ваш населенный пункт будет газифицирован через один-два месяца, понять, что вам необходимо сделать, и найти оптимальные решения. Параллельно мы будем строить вам газопровод, а вы будете приводить свое помещение в порядок, чтобы нам прийти в одну точку и сразу пустить газ», — пояснил он.

Баранов подчеркнул, что специалисты «Мособлгаза» при необходимости смогут дать бесплатную консультацию.

«В любом случае мы настроены на то, что газ должен дойти не до границы участка, а на то, что люди реально должны получить газ в дом и почувствовать его. Поэтому мы так же, как и вы, заинтересованы в том, чтобы вы получили газ в дом», — добавил глава компании.