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    09 ноября 2021, 17:17

    Жителям Подмосковья объяснили, как подготовить дом к газификации

    Глава Мособлгаза Баранов: для подготовки помещения к газификации можно вызвать куратора или проектировщика

    Ольга Назаркина

    При газификации помещение должно соответствовать определенным нормативам, для его подготовки можно заблаговременно пригласить куратора из «Мособлгаза». Если его профессиональных компетенций будет не хватать, к клиенту направят квалифицированного проектировщика, рассказал глава «Мособлагаза» Игорь Баранов.

    Жителям Подмосковья объяснили, как подготовить дом к газификации

    По его словам, проектировщик после осмотра сможет дать рекомендации о том, какие отклонения в помещении не позволят пустить газ. После их можно будет устранить и не терять время.

    «Мы рекомендуем уже сейчас, даже если ваш населенный пункт будет газифицирован через один-два месяца, понять, что вам необходимо сделать, и найти оптимальные решения. Параллельно мы будем строить вам газопровод, а вы будете приводить свое помещение в порядок, чтобы нам прийти в одну точку и сразу пустить газ», — пояснил он.

    Баранов подчеркнул, что специалисты «Мособлгаза» при необходимости смогут дать бесплатную консультацию.

    «В любом случае мы настроены на то, что газ должен дойти не до границы участка, а на то, что люди реально должны получить газ в дом и почувствовать его. Поэтому мы так же, как и вы, заинтересованы в том, чтобы вы получили газ в дом», — добавил глава компании.