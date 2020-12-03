Жителям Подмосковья объяснили, как найти работу, если мало профессиональных знаний

Министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская объяснила, как жителям области найти работу, если не хватает профессиональных знаний. Например, можно пройти переобучение.

«Есть еще такой момент: когда жителю не хватает каких-то профессиональных знаний и навыков. И с это целью сотрудники центра занятости могут предложить переобучение, повышение квалификации для такого гражданина. На сегодняшний день у нас переобучаются 4,6 тысячи человек <…>», — рассказала глава ведомства.

Она также напомнила, что абсолютно каждый житель может самостоятельно найти себе работу с помощью портала «Работа в России».

«Есть раздел „поиск работы“. Можно задать свои данные: возраст, профессию, квалификацию. И весь перечень вакансий, которые на сегодняшний день есть в нашем банке вакансий, такому человеку будет предоставлен», — объяснила она.

Помимо сайта, помочь найти работу могут сотрудник центра занятости. К ним на прием можно записаться заранее.

«Состоять на учете в службе занятости, искать работу гражданин может неограниченное время. Это законодательно никак нерегламентированно. Мне кажется, все наши жители понимают, что чем больше и чем дольше они стоят на учете в центре занятости, тем меньшую ценность они имеют для работодателя», — отметила Фаевская.