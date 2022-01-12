Жителям Подмосковья объяснили, что спрашивать в контакт-центре ветклиник

Подобрать самую удобную ветклинику, узнать о вакцинации домашних животных, уточнить, какие документы необходимо оформить для перевозки питомцев жители Подмосковья могут, позвонив в единый контакт-центр Государственной ветеринарной службы. Она работает на территории Московской области уже больше двух лет, к настоящему времени специалисты обработали более 5 350 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Единый контакт-центр включает в себя справочные и диспетчерские вопросы. Туда можно обратиться ежедневно с 09:00 до 21:00 по телефону 8 (495) 668-01-25.

Особое внимание при общении уделяется консультациям по подбору территориально более удобной государственной ветклиники, а также оперативному решению проблем, связанных с записью на прием к специалистам.

Также жителям Подмосковья расскажут о вакцинации животных от бешенства и других инфекций и объяснят, какие документы необходимо оформить для перевозки питомцев.

Кроме того, специалисты контакт-центра ответят на вопросы о кастрации и стерилизации животных, ценах на эти процедуры, дадут адреса и контакты отделений ветслужбы и уточнят, в каких отделениях принимают специалисты узкого профиля.