Жителям Подмосковья объяснили, что может стать причиной задержки выплат пособия по безработице

С апреля 2020 года в Московской области было выплачено 4,6 миллиарда рублей в качестве пособий по безработице. Об этом сообщила министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Начиная с апреля, мы выплатили в качестве пособия по безработице 4,6 миллиарда рублей. До конца текущего года все средства в нашем бюджете есть. Они уже распределены, лимиты доведены. Поэтому никаких задержек у нас не будет. Мы это тоже видим. Потому что количество жителей с такими вопросами к нам практически не приходит», — объяснила Фаевская.

Тем не менее министр назвала несколько причин, из-за которых могут возникнуть задержки с выплатами.

«Это может быть связано с тем, что когда гражданин подает свое заявление, он невнимательно заполняет реквизиты для перечисления этих средств, и тогда сотрудники наших центров занятости делают такую отметку», — пояснила она.

В таком случае нужно проверить личный кабинет. Фаевская добавила, что многие с подачи заявления не заходят на портал. А это приводит к тому, что «пособие не может быть перечислено».

«По предварительной записи мы всех примем [в центрах занятости] и объясним, почему у него такая или иная ситуация. Каждому дадим все пояснения», — заверила министр.

Она также объяснила, что если человек встал на учет в середине месяца или 20-го числа, то расчет пособия происходит как расчет зарплаты до конца месяца.

«С 20-го числа по первое ему придет за 10 оставшихся дней месяца пособия, а не 12 130 рублей, как он ожидает. Только при первой перерегистрации ему уже придет другая сумма», — рассказала глава ведомства.