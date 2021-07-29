Жителям Подмосковья объяснили, чем удобны полисадики

Московская область растет и маленьких детей становится все больше. В связи с этим возникла необходимость строительства полисадиков. Их быстро строить, а по качеству они не уступают обычным. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей.

«У нас ситуация такая, что каждый год мы видим рост числа малышей, которые к нам переезжают, приезжают, рождаются у нас. И соответственно количество школьников у нас каждый год увеличивается. 35-40 тысяч плюсом каждый год. Поэтому я должен признать, что в ряде муниципалитетов у нас дефицит детских садов. Особенно Красногорск, Балашиха, Ленинский городской округ, в частности, Видное, еще ряд территорий», — сказал Воробьев.

Он отметил, что власти строят детсады и сокращают дефицит. Но нужны быстрые, удобные решения, которые должны быть выполнены на уровне.

«Ведь мы не отдадим своего ребенка в плохой детсад. Ведь это просто никто на это не пойдет, мы понимаем. Поэтому мы адаптируем помещения, предлагаем все необходимые услуги, и увидели, что полисадики — а в этом году их будет порядка 50, прежде всего в этих муниципалитетах — очень востребованы», — объяснил губернатор.

Воробьев отметил, что сначала мамы настороженно относятся к полисадикам, но когда сами все увидят, то дают хорошую оценку этому проекту.

«Поэтому первое — мы строим детские сады, с другой стороны — мы делаем все больше и больше мест, где вы можете оставить ребенка и он получит надлежащее образование и уход», — заявил глава Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что новые детсады оборудуют сенсорными интерактивными панелями.

«Что касается сада в городе Видном, мы отдельно проработаем и по пожеланию мамы там эту панель установим. Она у вас точно будет», — заключила Каклюгина.