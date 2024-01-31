Подмосковье 31 января 2024, 14:31 Жителям Подмосковья объяснили алгоритм уплаты налогов при продаже недвижимости Unsplash

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Всем собственникам недвижимого имущества необходимо знать и соблюдать установленные законом сроки подачи деклараций и уплаты налогов. Министерство жилищной политики Московской области напомнило гражданам порядок действий при продаже жилья.

Декларация 3-НДФЛ подается только в том случае, если жилье было продано до минимального срока владения в зависимости от способа приобретения. Если продажа произошла после этого срока, декларацию подавать не требуется.

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Для жилья, полученного по наследству, в дар от близкого родственника, приватизированного или являющегося единственным, минимальный срок владения составляет три года. В остальных случаях — пять лет.

Для того чтобы жилье считалось единственным, должны выполняться следующие условия: на момент продажи квартиры, комнаты или дома не должно быть другого жилья — личного или общего с супругом; если есть другое жилье, оно должно быть приобретено в течение 90 дней до продажи.

Кроме того, жителям Подмосковья напомнили о возможности воспользоваться налоговым вычетом.

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