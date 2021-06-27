Температура воды в подмосковных водоемах стала выше, чем на российских курортах. Водоемы прогрелись до +26 градусов, поэтому смысла ехать на море уже нет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве-реке температура воды в районе Звенигорода прогрелась до +25 градусов тепла, в водоемах — до +26 градусов. Это очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — процитировал синоптика ТАСС.

Подмосковные водоемы будут оставаться теплыми до вторника, 29 июня, включительно. Затем регион накроет облачность, из-за которой вода станет немного холоднее. При этом температура воды ниже, чем в области, даже на курортах Черного моря.

«В Крыму тоже уже комфортно, но в Алуште, Феодосии всего лишь +22 градуса, в Евпатории — +21 градус. Конечно, это тоже хорошая вода, но разве сравнится с Москвой-рекой», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что температура воды в Сочи, Анапе и Геленджике сейчас составляет +23…+24 градуса.