Жителям Подмосковья назвали выгодный способ оплаты счетов за коммунальные услуги | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 02:58 Жителям Подмосковья назвали выгодный способ оплаты счетов за коммунальные услуги Жители Подмосковья смогут получать подарки и скидки по программе «Коммунальный бонус»

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Рекомендованный срок оплаты коммунальных услуг в Московской области в этом месяце завершается 10 ноября. Удобно и выгодно оплатить счета можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Таким способом можно оплатить счета за коммунальные услуги без комиссии через Систему быстрых платежей. Кроме того, при такой оплате квитанций можно выигрывать призы по акциям, получать кешбэк за оплату картой «Мир», а также подарки и скидки по программе «Коммунальный бонус».

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Программа дарит купоны на скидки от известных компаний. В ноябре на странице «Коммунального бонуса» доступны 75 интересных предложений от интернет-магазинов товаров для дома, семьи, спорта и отдыха, от образовательных онлайн-сервисов и кинотеатров, от кафе и поставщиков готовой еды и еще много других предложений.

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«Чтобы получить бонус, нужно оплатить коммунальный счет в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении „МосОблЕИРЦ Онлайн“. После оплаты откроется страница „Коммунальный бонус“, где можно выбрать любое понравившееся предложение», — объяснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Купонами «Коммунального бонуса», по его словам, уже воспользовались свыше 424 тысяч жителей Подмосковья.

Самые популярные — купоны от Чистой линии, онлайн-кинотеатра IVI, онлайн-школы TutorOnline, Foodband и Metro.

«Коммунальный бонус» дает возможность получать купоны на отдельные скидки и без оплаты счета. Для этого нужно на сайте МосОблЕИРЦ перейти на страницу «Коммунальный бонус» и в разделе «Доступно без регистрации» выбрать любое понравившееся предложение.

Все главные новости Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области можно узнать на сайте и в Telegram-канале ведомства.