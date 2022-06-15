Жителям Подмосковья назвали способы защиты от телефонных мошенников

Жителям Подмосковья рассказали, как можно обезопасить себя от мошенничества с банковскими картами. Доступ к данным злоумышленники могут получить по телефону, через интернет или другими способами. К каждому из них есть меры противодействия.

Для того, чтобы защититься от вирусов, рекомендуется установить на устройство антивирус и регулярно его обновлять. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам из сообщений с неизвестных номеров. Желательно регулярно обновлять и операционную систему на телефоне.

Чтобы обезопасить себя от онлайн-мошенников, лучше всего завести отдельную дебетовую карту для онлайн платежей и класть на нее необходимую сумму прямо перед процессом оплаты. Также нельзя никому сообщать свои персональные данные.

Известны также основные действия телефонных мошенников, на чьи уловки постоянно попадаются сотни и тысячи граждан. Они могут представиться службой безопасности банка, налоговой, прокуратурой. Они начинают рассказывать о внезапной выгоде или о больших проблемах, и сильные эмоции могут притупить бдительность. Важно помнить, что в банках никогда не спрашивают реквизиты карты или пароли, тем более не просят провести переводы с карты. Никогда и никому нельзя сообщать коды из СМС, трехзначный код на обратной стороне карты, кодовое слово и другие персональные данные.

Если деньги с карты все-таки украли, нужно немедленно ее заблокировать. Затем написать в банке заявление о несогласии с операцией в течение суток после снятия денег. Потом нужно обратиться в полицию — так вероятность того, что преступников поймают, будет выше.