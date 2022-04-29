Жителям Подмосковья назвали плюсы перехода на электронный платежный документ ЖКХ

В рамках программы цифровизации экономики на электронный документооборот переходит жилищно-коммунальное хозяйство Московской области, рассказала заместитель министра регионального ЖКХ Татьяна Баранчеева. В таком формате документы обеспечивают максимальную прозрачность и доступность для жителей.

Пресс-конференция состоялась в четверг, 28 апреля, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, отметили в пресс-релизе регионального министерства. Главной темой обсуждения стал электронный платежный документ. В мероприятии приняли участие замминистра ЖКХ Московской области Татьяна Баранчеева, гендиректор МосОблЕИРЦ Олег Савельев и заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ Светлана Архипова.

В рамках программы цифровизации экономики на электронный документооборот переходит большинство хозяйствующих субъектов страны, в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство Московской области. Документы в электронном формате обеспечивают максимальную прозрачность и доступность для жителей. Кроме того, это позволяет нам сберегать природные ресурсы: мы подсчитали, что, в случае перехода на ЕПД в электронном формате, только за год мы спасем порядка двух тысяч стволов — это семь гектаров леса Татьяна Баранчеева Заместитель министра регионального ЖКХ

У электронного платежного документа есть ряд преимуществ — он становится доступен на несколько дней раньше. Кроме того, электронный единый платежный документ (ЕПД) не потеряется и будет храниться в личном кабинете и на почте клиента столько, сколько потребуется. Также подписка на электронный формат документа позволяет проявить заботу об окружающей среде.

Еще один важный аспект: для удобства жителей в этом году активно идет реализация проекта внедрения Единого расчетного центра. Благодаря МосОблЕИРЦ уже порядка 70% жителей Подмосковья получает одну квитанцию на оплату сразу всех коммунальных услуг вместо вороха счетов — за свет, за газ, за воду и т. д. Единый платежный документ МосОблЕИРЦ обеспечивает прозрачность и законность начислений Татьяна Баранчеева

По ее словам, жители Подмосковья могут получить доступ к электронному платежному документу, «Умной платежке», возможности удаленно оплачивать счета через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудничество с МосОблЕИРЦ позволяет управляющим и ресурсоснабжающим компаниям создать надежную и прозрачную систему расчетов, в том числе и электронных, отметила Баранчеева. Если же люди получают несколько квитанций на оплату услуг от различных организаций, они могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой заключить договор на обслуживание с МосОблЕИРЦ.

Подписка на электронный ЕПД не исключает доставки бумажного платежного документа. Человек самостоятельно выбирает более удобный для него способ получения и оплаты квитанции.

Жители Московской области, которе являются клиентами МосОблЕИРЦ могут оформить подписку на электронный платежный документ в личном кабинете на сайте Единого расчетного центра и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Сделать это можно быстро и просто, рассказала заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ Светлана Архипова. Для этого нужно зайти в личный кабинет в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», открыть раздел «Платежи» и выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде».

Также подписаться можно в личном кабинете на сайте в разделе „Профиль клиента“ — поставить галочку „Получать на почту уведомления о статусе заявок, платежные документы“. Этот способ доступен только пользователям web-версии Светлана Архипова Заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ

Чтобы реализовать возможность перехода на электронные платежные документы, нужно получить согласие клиента и управляющей или ресурсоснабжающей организации.

За последние два года произошло бурное развитие электронных сервисов, предоставляемых МосОблЕИРЦ. Личный кабинет и мобильное приложение МосОблЕИРЦ совершенствуются для удобства жителей, чтобы каждый клиент мог в любое время, без посещения офиса, получить полную информацию о начислениях с помощью «Умной платежки», задать интересующие вопросы, передать показания и без комиссии оплатить счета, получив при этом приятные бонусы и кешбэк Олег Савельев Генеральный директор МосОблЕИРЦ

Он отметил, что, подписавшись на электронный платежный документ, люди сделают «еще один шаг к тому, чтобы рассчитываться за коммунальные услуги быстро, выгодно и комфортно».

Источник фото: телеканал «360»

В рамках программы цифровизации экономики «Мосэнергосбыт», как добавила Архипова, также приступил к постепенному переводу своих клиентов на электронные квитанции для оплаты коммунальных услуг в индивидуальном жилищном секторе.

Как заметила Баранчеева, среди жителей Подмосковья популярна программа «Коммунальный бонус». В программе участвуют магазины, онлайн-кинотеатры, образовательные проекты. В лидерах спроса такие компании, как «Чистая Линия», IVI и More TV. Люди выбрали уже порядка 350 тысяч купонов со старта программы. Акция по кешбэку доступна для держателей карт платежной системы «Мир».

Каждый месяц после оплаты счетов в личном кабинете жители получают возврат в размере 1% от суммы счета. Так, к настоящему времени жители Московской области вернули себе уже свыше 90 миллионов рублей Татьяна Баранчеева

Подробную информации об этом можно узнать на сайте и в Telegram-канале регионального министерства.