Подмосковье 03 сентября 2022, 03:47 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Подмосковья назвали более 50 маршрутов, которые ведут к утиным прудам Минтранс Подмосковья назвал 52 ведущих к утиным прудам маршрута Pxhere.com

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В Московской области 52 маршрута ведут до живописных прудов, где можно не только насладиться осенним видом, но и покормить уток. Их перечень опубликовал региональный Минтранс.

Список маршрутов открывает Красногорск. В городе есть два парка с местом кормления уток: это Ивановские пруды и Опалиховский пруд.

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Сразу 20 маршрутов ведут к Ивановским прудам. До остановочного пункта «Дворец культуры Подмосковье» можно доехать по восьми автобусным маршрутам, пройти от остановки порядка 400 метров. От остановки «Горсвет» нужно пройти всего 300 метров, ведут туда 11 маршрутов общественного транспорта.

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Пруды расположились в шаговой доступности от остановок: «Ателье», «магазин Юбилейный» и «Библиотека», ведут туда пять маршрутов. До Красногорска ходят поезда МЦД-2 до станции Павшино, оттуда до вышеуказанных остановок можно добраться по пяти маршрутам.

Три автобусных маршрута следуют до Опалиховского пруда с выходом на остановке «Амбулатория». От станции МЦД Опалиха пруд находится в шаговой доступности.

Покормить уток можно и в люберецком парке «Наташинские пруды». Сделать это можно там прямо с берега или же арендовать катамаран. Рядом с парком расположены три остановочных пункта, до них следуют девять автобусных маршрутов. Первая остановка — «Наташинские пруды», добраться до нее можно по семи маршрутам, далее нужно пройти порядка 100 метров до парка. Выйдя на остановке «ул. Попова» пройти до водоема придется 200 метров, добраться до этого остановочного пункта можно на автобусах трех маршрутов. Еще одна остановка — «улица Шевлякова». До нее следует два маршрута, после этого до места нужно будет пройти 300 метров.

До «Чкаловского парка» в городском округе Щелково следует 15 маршрутов общественного транспорта. Здесь находится небольшой пруд с утками, недалеко от водоема есть родник. К остановочному пункту «Чкаловский» ведут 12 маршрутов общественного транспорта, после этого пройти до места нужно около 900 метров.

Высокие деревья, теннисные дорожки и пруд с утками ждут посетителей Расторгуевского парка. Он расположен в Видном Ленинского городского округа. Добраться до места можно на автобусах, которые ходят по четырем маршрутам. Выйти необходимо на остановке «Хлебзавод» или «Школа милиции». Обе остановки расположены в 100 метрах от парка. Добраться в город можно на поездах павелецкого направления до станции Расторгуево.

В Мытищах находится одно из самых живописных и уютных мест. До липовой аллеи усадьбы Салтыкова-Щедрина можно добраться на автобусе маршрута № 23 «станция Мытищи — Пестово». Выйти нужно на остановке «Витенево» и пройти пешком порядка 300 метров.

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья. За всеми главными новостями можно следить в Telegram-канале.

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