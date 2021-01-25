Жителям Подмосковья напомнят о втором этапе вакцинации от ковида по СМС

Со среды жителям Подмосковья начнут приходить по СМС-напоминания о времени ставить второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом доложила министр здравоохранения области Светлана Стригункова губернатору региона Андрею Воробьеву.

Воробьев спросил у Стригунковой, когда начнут приходить напоминания о вакцинации тем, кто уже сделал один раз прививку от коронавируса. А также сколько по времени придется стоять в торговом центре, чтобы пройти вакцинацию.

«Начнем СМС-информирование с этой среды. Начнем оповещать. А сколько надо стоять — зависит от количества бригад, но, как правило, 15-20 минут», — ответила министр.

Кроме того, исполняющий обязанности главы городского округа Ступино Сергей Мужальских доложил Воробьеву, что в в городских МФЦ и ТЦ в скором времени появятся пункты вакцинации.

«У нас мобильные комплексы созданы, которые ездят и дальше будут продолжать ездить. Планируем в МФЦ организовать пункты вакцинации и в торговых центрах. Как нам за неделю план ставят — 1200 мы выполним», — сообщил он.

Губернатор отметил, что ставить пункты в МФЦ — хорошая идея. Стригункова добавила, что пункты появятся либо внутри помещения, либо будут ставиться мобильные комплексы рядом с МФЦ.