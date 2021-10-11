Жителям Подмосковья напомнили о главных правилах безопасности при обращении с газом

В Московской области активно идет газификация домовых участков. В команде губернатора региона напомнили жителям о главных правилах обращения с газом и о том, что делать в случае утечки.

Газ — один из главных источников тепла в домах, но в то же время все владельцы газового оборудования несут большую ответственность за безопасность. При использовании газа необходимо соблюдать некоторые правила. Одно из них — регулярное обслуживание и предоставление специалистам доступа в дом. Для этого нужно заключить договор на техобслуживание газового оборудования. Если такого документа нет, поставщики вправе отключить газоснабжение.

Все газовые приборы должны быть исправными. Проводить контроль и проверять их работу имеют право только специалисты конкретных организаций. Их перечень опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Московской области.

Рекомендуется установить в доме специальную систему контроля загазованности. Она поможет моментально зафиксировать утечку. Если вдруг в воздухе появились токсины, подача газа будет перекрыта на автоматической основе. Это обезопасит жильцов от возможных последствий.

Если по дому все-таки распространился характерный запах, первое, что нужно сделать — это перекрыть подачу газа. Нельзя резко включать в помещениях свет или электроприборы. Нужно незамедлительно распахнуть окна и позвонить в экстренные службы. Сделать это можно по телефонам 112 или 104.