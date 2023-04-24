Подмосковье 24 апреля 2023, 10:54 Жителям Подмосковья напомнили все способы обращения в Систему-112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

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В Систему-112 Подмосковья можно обратиться несколькими способами: по номеру телефона, с помощью SMS, через мобильное приложение или Skype, а также посредством системы Эра-Глонасс. Отмечается, что самым популярным способом связи с операторами службы спасения в 2023 году стал телефонный звонок.

Телефонные звонки составляют 90% от общего количества вызовов. Обратиться можно как со стационарного телефона, так и с мобильного. Звонок пройдет даже в том случае, если отсутствует сотовая связь, SIM-карта или нет средств на счете.

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Вторым по популярности способом обращения в Систему-112 стали SMS-сообщения. С начала года их поступило около восьми тысяч.

Жителям Подмосковья напоминают, что система Эра-Глонасс автоматически сообщит операторам о ДТП, если автомобиль оснащен соответствующим оборудованием. Еще один способ сообщить о происшествии — мобильное приложение «112 МО». Чаще всего с его помощью пользователи вызывают полицию и скорую помощь.

Операторы Системы-112 смогут помочь и людям с нарушениями слуха и речи. Для этого в программе видеосвязи Skype необходимо найти абонента «Help112mo». Для видеовызова подойдет любой гаджет, оснащенный видеокамерой.

Кроме того, в Московской области внедрили Telegram-бота, который фильтрует реальные сообщения о помощи от рекламы и спама. Всего с 2015 года операторы Системы-112 приняли более 73 миллионов обращений с помощью всех указанных способов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в образовательных учреждениях региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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