Подмосковье 07 сентября 2023, 14:00 Жителям Подмосковья напомнили условия вступления в программу социальной газификации Дмитрий Зайчиков

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Жителям Московской области напомнили условия вхождения в программу социальной газификации. Например, дом должен быть зарегистрирован, а сведения о нем содержаться в ЕГРН.

«Регистрацию сейчас можно сделать по упрощенной схеме. Понадобятся два документа: технический план и декларация. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую», — пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Также жители Московской области могут подать заявку на подготовку документов для оформления собственности на дом в стационарных офисах социальной газификации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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