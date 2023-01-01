Подмосковье 01 января 2023, 14:11 Жителям Подмосковья напомнили условия оплаты проезда по МСД

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Жители Подмосковья могут проехать по Московскому скоростному диаметру бесплатно. Дорога позволяет перевозить транзитный и грузовой транспорт на Центральную кольцевую автодорогу Московской области.

Бесплатный проезд на трассе будет доступен для любого транспорта с номерами Московской области, такси с лицензией на работу и межрегионального общественного транспорта.

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Со 2 января плату будут взимать с транзитных автомобилей. Грузовой транспорт без пропуска проехать не сможет вовсе. Платным проезд будет также для водителей с номерами других регионов, которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с трассы в течение двух часов и пересекут границы ЦКАД в течение не более 24 часов. Оплатить тариф в размере 950 рублей можно с помощью транспондера, приложения «Парковки России» или на сайте трассы.

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Отмечается, что МСД представляет собой бессветофорную магистраль, в которую входят Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды. Трасса связывает между собой девять крупнейших вылетных магистралей от Ленинградского до Симферопольского шоссе.

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