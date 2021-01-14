Жителям Подмосковья напомнили условия для получения «Семейной ипотеки»

Губернаторская программа «Семейная ипотека» появилась в Подмосковье в июне 2020 года — с тех пор заявки на участие в ней подали 387 молодых семей. Кто может претендовать на нее, рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова в интервью «360».

Федотова напомнила, что программа начала реализоваться в Московской области с 1 июня 2020 года. Спрос на нее достаточно большой —уже поступило 387 заявок. На сегодняшний день Подмосковье сотрудничает с двумя банками, которые выдают такую ипотеку. Это банк «Дом.РФ», с которым заключили договор с начала реализации программы, а также Альфа-Банк, который присоединился в декабре 2020 года. Ставка по семейной ипотеке сегодня от 2,7% до 3,5%.

«Еще раз напомню, в чем заключается семейная ипотека. Это, прежде всего, рождение первого ребенка в Московской области с 1 января 2020 года. Родители этого ребенка должны проживать и быть зарегистрированными на территории Московской области. Родители должны быть гражданами РФ, место регистрации и место жительства ребенка — тоже Московская область, и жилое помещение, которое они приобретают по этой льготной ипотеке должно быть приобретено на первичном рынке — в новостройке. Это основные условия участия семьи в семейной ипотеке», — отметила Федотова.

Министр уточнила, что из 387 заявок, которые поступили от подмосковных семей, 200 уже одобрены, а договоры заключили более чем по 20. По словам Федотовой, это — хороший результат с учетом коронавирусных ограничений, которые были весной, а также с учетом той ситуации, которая сложилась с COVID-19 сейчас.

Те, кто неправильно оформил документы, имеют право подать их повторно — их рассмотрят в установленном порядке. При этом программа будет действовать в следующем году — Федотова уверена, что она найдет отклик у молодых семей.

«Услуга заведена в электронном виде, все это можно сделать, не выходя из дома, за компьютером. Любую информацию также можно получить онлайн и проконсультироваться со специалистами Минжилполитики», — отметила она.