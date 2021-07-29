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    29 июля 2021, 16:15

    Жителям Подмосковья напомнили условия бесплатной «Социальной газификации»

    Нина Петлинова

    Расстояние дома от места врезки не имеет значения — газовые трубы до забора подведут бесплатно. В рамках «Социальной газификации» газ придет в дома более чем 300 тысяч жителей Московской области.

    Жителям Подмосковья напомнили условия бесплатной «Социальной газификации»

    Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время прямой линии. Он отметил, что газ проводят в рамках президентской программы. Владимир Путин дал губернаторам регионов четкое указание — обеспечить малые населенные пункты. В Московской области уже было газифицировано порядка 96-97%. Но оставшиеся 3% — это порядка 300 тысяч человек.

    «Мы к этому делу отнеслись предельно серьезно. Потому что самая большая потребность — коттеджные поселки, населенные пункты, где постоянно проживают много людей. Поэтому мы выделили большие ресурсы на то, чтобы газ был разведен по улице. Раньше ты за это должен был платить, а сейчас нет. Ты платишь только от забора до своего дома», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    Он отметил, что каждый человек сам может выбрать оборудование, которое ему нужно для газификации дома. Платить надо только за необходимое: если газовая плита уже есть, покупать еще одну нет смысла.

    «Гендиректор „Мособлгаза“ каждый вторник проводит брифинги, отвечает на вопросы жителей, чтобы не было сомнений. Сомнения должны уходить, а газ должен приходить», — подчеркнул губернатор.

    Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов также подчеркнул, что расстояние до места врезки, не имеет значения.

    «В Московской области два критерия — нахождение домовладения в границах населенного пункта, где есть действующий газопровод, и зарегистрированный дом. Больше никаких условий — ни расстояние, ни площадь дома — не влияют», — отметил он.

    Узнать график газификации своего населенного пункта можно на сайте «Мособлгаза». Чтобы газ провели сразу в дом, а не до границ участка, надо заключать комплексный договор. Стоимость работ «под ключ» варьируется от 50 до 150 тысяч рублей — в зависимости от количества оборудования и расстояния дома от забора. По поручению губернатора Андрея Воробьева ввели беспроцентную рассрочку на шесть месяцев.