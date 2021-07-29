Жителям Подмосковья напомнили условия бесплатной «Социальной газификации»

Расстояние дома от места врезки не имеет значения — газовые трубы до забора подведут бесплатно. В рамках «Социальной газификации» газ придет в дома более чем 300 тысяч жителей Московской области.

Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время прямой линии. Он отметил, что газ проводят в рамках президентской программы. Владимир Путин дал губернаторам регионов четкое указание — обеспечить малые населенные пункты. В Московской области уже было газифицировано порядка 96-97%. Но оставшиеся 3% — это порядка 300 тысяч человек.

«Мы к этому делу отнеслись предельно серьезно. Потому что самая большая потребность — коттеджные поселки, населенные пункты, где постоянно проживают много людей. Поэтому мы выделили большие ресурсы на то, чтобы газ был разведен по улице. Раньше ты за это должен был платить, а сейчас нет. Ты платишь только от забора до своего дома», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что каждый человек сам может выбрать оборудование, которое ему нужно для газификации дома. Платить надо только за необходимое: если газовая плита уже есть, покупать еще одну нет смысла.

«Гендиректор „Мособлгаза“ каждый вторник проводит брифинги, отвечает на вопросы жителей, чтобы не было сомнений. Сомнения должны уходить, а газ должен приходить», — подчеркнул губернатор.

Гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов также подчеркнул, что расстояние до места врезки, не имеет значения.

«В Московской области два критерия — нахождение домовладения в границах населенного пункта, где есть действующий газопровод, и зарегистрированный дом. Больше никаких условий — ни расстояние, ни площадь дома — не влияют», — отметил он.

Узнать график газификации своего населенного пункта можно на сайте «Мособлгаза». Чтобы газ провели сразу в дом, а не до границ участка, надо заключать комплексный договор. Стоимость работ «под ключ» варьируется от 50 до 150 тысяч рублей — в зависимости от количества оборудования и расстояния дома от забора. По поручению губернатора Андрея Воробьева ввели беспроцентную рассрочку на шесть месяцев.