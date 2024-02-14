14 февраля 2024, 13:13
Жителям Подмосковья напомнили способы связи с экстренными службами
Порядка 370 специалистов ежедневно заступают на смену, чтобы помогать жителям Московской области, которые обращаются на горячую линию Системы-112. Среди них — сурдопереводчики, психологи и лингвисты.
Специалисты оказывают помощь всем категориям граждан, обратившимся в Систему-112. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 35 тысяч обращений. Некоторые из них требуют реагирования экстренных оперативных служб.
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Для удобства жителей и гостей Московской области в службе спасения существует несколько каналов связи. Так, сообщить о происшествии можно по телефону, отправив СМС-сообщение, или воспользовавшись мобильным приложением и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спасатели
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