Подмосковье 14 февраля 2024, 13:13 Жителям Подмосковья напомнили способы связи с экстренными службами Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Порядка 370 специалистов ежедневно заступают на смену, чтобы помогать жителям Московской области, которые обращаются на горячую линию Системы-112. Среди них — сурдопереводчики, психологи и лингвисты.

Специалисты оказывают помощь всем категориям граждан, обратившимся в Систему-112. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 35 тысяч обращений. Некоторые из них требуют реагирования экстренных оперативных служб.

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Для удобства жителей и гостей Московской области в службе спасения существует несколько каналов связи. Так, сообщить о происшествии можно по телефону, отправив СМС-сообщение, или воспользовавшись мобильным приложением и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

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