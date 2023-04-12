Подмосковье 12 апреля 2023, 17:28 Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков

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С 1 мая 2023 года передача показаний через оператора контактного центра будет возможна в Подмосковье только при технической невозможности передать данные через голосового помощника. На этом фоне жителям напомнили актуальные способы передачи показаний счетчиков.

«Все чаще жители Подмосковья выбирают способ передачи показания счетчиков через личный кабинет МосОблЕИРЦ. На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано более 1,8 миллиона абонентов МосОблЕИРЦ, а мобильным приложением пользуются более 1,36 тысячи жителей Московской области», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Передать показания можно и с помощью чат-бота Федота. Умный помощник также сообщит о задолженностях, если они есть, и поможет решить другие вопросы.

Чтобы сообщить данные счетчиков, можно позвонить голосовому помощнику по номеру: 8 (499) 444-01-00. Он примет показания и проконсультирует по другим вопросам без участия оператора.

Отмечается, что все дистанционные каналы МосОблЕИРЦ доступны ежедневно, с 06:00 до 23:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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