Подмосковье 01 февраля 2024, 13:26 Жителям Подмосковья напомнили способы отличить работников газовых служб от мошенников Unsplash

Читать 360tv в

Иногда под видом специалистов газовых служб мошенники пытаются продать различные услуги и оборудование. Чтобы не попасться на крючок мошенников, Министерство энергетики Московской области напомнило жителям простые правила, по которым можно вычислить обманщиков.

Специалист газовой службы должен прийти только в назначенную дату. Утвержденный график находится на официальном сайте «Мособлгаза». Кроме того, о начале работ жителей дополнительно проинформируют заранее — УК разместят соответствующие объявления на информационных щитах в подъездах.

Чаще всего мошенники ходят группами по два-три человека, однако, слесарь «Мособлгаза» проводит плановое техобслуживание в квартирах один.

Отличительная черта сотрудников компании — корпоративная форма «Мособлгаза». Также при себе специалисты имеют удостоверение и бейдж с QR-кодом, отсканировав который, можно увидеть подробную информацию о сотруднике.

Жителям Подмосковья стоит насторожиться, если газовщик требует оплатить услуги на месте или настаивает на покупке датчиков загазованности и других товаров. В таком случае следует позвонить в районную эксплуатационную службу и уточнить информацию.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».