Подмосковье 23 августа 2023, 11:13 Жителям Подмосковья напомнили способы обращения в Систему-112 Пресс-служба Системы-112 Московской области

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С момента запуска Системы-112 в Подмосковье ее операторы приняли свыше 78 миллионов обращений жителей региона. Жителям напоминают, что в службу спасения можно обратиться несколькими способами: по телефону, через Skype, а также с помощью Telegram или оборудования ЭРА-ГЛОНАСС.

Согласно статистике, больше всего обращения жителей Московской области адресовано специалистам скорой помощи — 70%. Около 23% заявления адресовано сотрудникам полиции и ГИБДД, 7% — пожарной охране и аварийным службам.

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В начале этого года Система-112 запустила Telegram-бот. Теперь каждый может вызвать помощь через мессенджер.

Отмечается, что в службе спасения работают около четырех тысяч операторов. Каждый день они принимают примерно 35 тысяч вызовов от жителей и гостей региона.

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