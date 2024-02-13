Подмосковье 13 февраля 2024, 12:42 Жителям Подмосковья напомнили способы аннулирования договора долевого участия с возвратом денег Unsplash

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Покупатели квартир в новостройках оплачивают их через счета эскроу, а застройщики получают деньги только после того, как достроят дом. В министерстве жилищной политики напомнили, что делать в случае, если необходимо расторгнуть договоров долевого строительства.

Существуют три способа аннулировать ДДУ с гарантированным возвратом денег. Первый — по обоюдному соглашению сторон. Для строительных компаний это наименее затратный способ расторгнуть договор с дольщиком, поскольку не придется выплачивать неустойку, а гражданин сможет быстро вернуть свои средства. Некоторые застройщики пытаются навязать клиенту невыгодные условия — штрафы и длительные сроки возврата денег.

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Второй способ — расторжение договора в одностороннем порядке. Процедуру можно провести на любом этапе строительства из-за просрочки сдачи объекта, изменений в проектной декларации, а также из-за низкого качества работ и по другим основаниям, установленным законами РФ. Чтобы разорвать отношения со строительной компанией, нужно отправить на ее юридический адрес уведомление о расторжении ДДУ и в нем указать причины.

Третий способ — через суд. Если застройщик проигнорировал заявления о расторжении ДДУ, иск в суд можно подавать уже через 20 дней. За это время следует написать обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор. Практика показывает, что в подобных разбирательствах в большинстве случаев решение выноситься в пользу дольщика.

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