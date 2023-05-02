Подмосковье 02 мая 2023, 14:27 Жителям Подмосковья напомнили сайт для выбора земель в аренду или собственность без торгов Министерство имущественных отношений МО

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В Подмосковье можно приобрести областной земельный участок под дачное или индивидуальное жилищное строительство без торгов. Сделать это можно онлайн на сайте.

«В Подмосковье с начала года реализовано семь земельных участков, находящихся в областной собственности, под дачное или индивидуальное жилищное строительство, а также ведение садоводства. Общая площадь выкупленных участков составила 0,86 гектара, а общая сумма — свыше 2,3 миллиона рублей», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Кроме того, у жителей региона есть возможность принять участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды. Выбрать территорию для аренды и ознакомиться с ее характеристиками можно на сайте. Участки площадью от 8 до 17 соток предлагаются в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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