Подмосковье 14 февраля 2024, 11:06 Жителям Подмосковья напомнили преимущества электронных регистраций сделок с недвижимостью Unsplash

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Жители Подмосковья могут зарегистрировать сделки с недвижимостью несколькими способами. Они могут сделать это лично в Росреестре или МФЦ, а также дистанционно. Документы можно подать в электронном виде самому, загрузив их на сайт Росреестра.

Любые сделки с недвижимостью, при которых меняется состав собственников, подлежат регистрации в Росреестре. Для их совершения требуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Она обладает такой же юридической силой, как и собственноручная.

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Электронная регистрация позволяет подать заявление из любой точки мира в любое удобное время.

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