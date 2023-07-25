Подмосковье 25 июля 2023, 13:48 Жителям Подмосковья напомнили правила спасения на воде во время грозы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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До конца недели в Подмосковье сохранится дождливая погода с грозами. Заместитель начальника «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк напомнил, как правильно вести себя, если разряды молнии застали на воде.

Если гроза началась во время купания, нужно сразу выбраться на берег, отойти от водоема на расстояние более 100 метров и спуститься с высокого берегового откоса в низину. Вода является отличным проводником электрического тока, поэтому пренебрегать мерами безопасности не стоит.

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Если же человек находится в лодке, далеко от берега, действовать нужно быстро. Необходимо смотать удочку, если она есть, выключить и убрать в рюкзак сотовый телефон. Затем надо пересесть на сухие вещи и плыть к ближайшему берегу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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