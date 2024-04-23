Подмосковье 23 апреля 2024, 17:25 Жителям Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники Мособлпожспаса провели профилактические мероприятия и напомнили жителям правила пожарной безопасности. Начальник ПСЧ-253 Галина Спиридонова отметила, что главная цель подобной работы — снижение рисков возникновения ЧС и повышение уровня сознательности граждан.

«Специалисты объяснили населению, что зачастую большинство возгораний происходит из-за человеческой беспечности и нарушения требований пожарной безопасности», — заключила Спиридонова.

Реклама

Спасатели рассказали, что соблюдение простых правил поведения в быту поможет гражданам избежать печальных последствий и сохранить не только нажитое имущество, но и жизни близких.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».