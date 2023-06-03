Подмосковье 03 июня 2023, 12:20 Жителям Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности летом ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Моспожоблспаса» напомнили жителям Московской области о правилах пожарной безопасности летом. Именно в этом время вырастает вероятность лесных пожаров.

«Пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце, как линза — все это может привести к непоправимым последствиям», — сообщил первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

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По его словам, в жаркие дни пожар очень сложно потушить. Поэтому населению запретили разжигать костры на торфяных почвах, под деревьями, при сильном ветре.

Мангал нужно устанавливать не менее чем за 15 метров от любых построек. Вокруг него должна быть двухметровая зона, свободная от горючих материало. Также рядом должны быть вода, песок или другие средства тушения в случае возгорания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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