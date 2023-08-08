Подмосковье 08 августа 2023, 18:34 Жителям Подмосковья напомнили правила поведения в лесу во время грозы Комитет лесного хозяйства Московской области

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В Подмосковье 8 и 9 августа установится желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, града, сильного дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России. На этом фоне Комитет лесного хозяйства Московской области напомнил правила поведения во время грозы в лесу.

Безопаснее всего в лесу найти укрытие под мелкими кустарниками. Нужно сесть, приняв позу эмбриона. Важно, чтобы между человеком и деревьями было расстояние не менее четырех метров.

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«Если дерево крепкое и высокое, то это вовсе не значит, что оно способно выдержать удар молнии и обеспечить вам надежное укрытие. По статистике, чаще всего „жертвами“ гроз являются дубы, тополя и ели», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Ни в коем случае нельзя разводить костры, так как дым и перегретый воздух притягивают разряды. Кроме того, нельзя прислоняться к стволам деревьев и находиться рядом с объектами, в которые уже попала молния.

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