Подмосковье 26 апреля 2023, 17:13 Жителям Подмосковья напомнили правила поведения в лесах в пожароопасный сезон Галина Ремезова

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Сотрудники «Мособлпожспас» провели противопожарные рейды в Подмосковье. Они напомнили жителям о соблюдении мер безопасности в теплое время года.

Замначальника службы Игорь Сорокин рассказал, что в ходе рейдов жителям рассказали о начале пожароопасного сезона в Подмосковье с 10 апреля. Он продлится до 15 ноября. В это время нужно быть особо осторожными из-за высоких рисков возгораний в лесах.

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Он добавил, что часто причиной пожаров становится человеческий фактор, поэтому важно воздержаться от разведения костров в лесах и пала сухой травы. Приусадебные участки необходимо очищать от горючих отходов, мусора и опавших листьев.

«Кроме этого, жителям области следует обратить внимание, что дороги и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам всегда должны быть свободы для проезда пожарной и спасательной техники», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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