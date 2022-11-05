Жителям Подмосковья напомнили правила пользования бытовым газом | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 22:56 Жителям Подмосковья напомнили правила пользования бытовым газом

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При использовании газового оборудования крайне важно соблюдать осторожность. Особенно важно следить за правильным использованием газового оборудования, когда подключены дополнительные обогревательные элементы.

С наступлением холодов жители Подмосковья начали использовать дополнительные обогревательные приборы. При наличии газа в доме использование нагревательных электроприборов может быть опасным. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

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Перед первым использованием внутридомового газового оборудования необходимо проходить инструктаж по безопасности. Необходимо перед использованием газа проветрить помещение кухни, открыть форточку и окно.

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К использованию газового оборудования запрещено допускать несовершеннолетних. Спать в помещении с газовым оборудованием и самостоятельно ремонтировать или переустанавливать его также запрещено.

Жителям Подмосковья напомнили, что нельзя загромождать газовую плиту посторонними вещами — они могут загореться. Важно также помнить, что нельзя пользоваться газовой плитой для обогрева помещения.

За помощью при необходимости можно обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)505-41-70, по телефону спасения — 01, с мобильного — 101, а также Единому номеру вызова экстренных служб — 112.