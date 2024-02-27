Подмосковье 27 февраля 2024, 14:20 Мингосуправления Подмосковья напомнило правила подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ Unsplash

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Около одной тысячи заявителей МФЦ Ленинского городского округа получили информацию о возможности подачи декларации о доходах по форме 3-НДФЛ в онлайн-режиме через портал госуслуг. В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья напомнили, что для использования портала или сервиса требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Обязательность представления декларации 3-НДФЛ возникает при получении дохода от продажи жилья, земли или транспортных средств, аренды имущества, продажи ценных бумаг, выигрыша в лотерею до 15 тысяч рублей, доходов из-за рубежа или дорогих подарков не от близких родственников. Также декларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты частной практики.

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«Данный способ электронного взаимодействия с налоговыми органами позволяет выгодно сократить временные и финансовые затраты налогоплательщиков», — рассказал директор МФЦ Ленинского городского округа Бондаренко Николай.

С 1 января по всей России стартовала ежегодная декларационная кампания. Подать информацию о доходах за 2023 год необходимо до 2 мая 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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