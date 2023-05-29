Подмосковье 29 мая 2023, 12:45 Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки животных в автобусах Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» и Минтранс Подмосковья напомнили жителям о правилах перевозки животных в автобусах. Некоторые из них могут путешествовать бесплатно.

Жители могут бесплатно провезти на руках или в составе ручной клади карликовые породы собак. Также не нужно платить за провоз собак-повадырей, при этом на них должен быть намордник, поводок и опознавательный знак.

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Других животных, в том числе птиц и рептилий, нужно перевозить в клетках, переносках или контейнерах. При этом их габариты не должны превышать 120 сантиметров в длину, ширину и высоту.

Средних и крупных пород собак нужно возить в наморднике и держать на коротком поводке, оплатив проезд по тарифу. Его стоимость будет зависеть от длины поездки — от 25 до 135 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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