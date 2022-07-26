Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки домашних животных в автобусах

В самом разгаре сезон летних отпусков, и многие решают путешествовать с домашними животными. Для перевозки котов и собак в автобусах есть свои правила, о которых жителям Подмосковья напомнили в компании «Мострансавто».

Там рассказали, что бесплатно в автобусах можно провозить собак карликовых пород, если хозяева везут их на руках или в составе ручной клади. Также бесплатный проезд распространяется на собак-поводырей, которые сопровождают пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Обязательно животное должно быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Других питомцев, в том числе птиц и рептилий, нужно перевозить либо в клетках, либо в сумках-переносках, либо в контейнерах. Важно заранее обратить внимание на габариты ручной клади. В сумме длина, ширина и высота не должна превышать 120 сантиметров.

Собак средних и крупных пород нужно перевозить в наморднике и на коротком поводке, чтобы они не могли свободно бегать по салону. Проезд животного в таком случае оплачивается. В городском транспорте и в пригородном до 25 километров он стоит 40 рублей. На расстояние до 50 километров — 80 рублей, на более дальние маршруты — 120 рублей. Отдельно отмечается, что за животным во время поездки нужно пристально следить, оно не должно создавать неудобства для других пассажиров.