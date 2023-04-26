Подмосковье 26 апреля 2023, 13:55 Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки детей в автомобилях

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Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки детей в автомобилях. Так, согласно законодательству, маленькие пассажиры до 12 лет должны ездить только в специальных автокреслах.

Детское удерживающее устройство следует подбирать исходя из роста и веса ребенка. Держать детей на руках во время поездки запрещено. При нарушении данных правил нарушители получат штраф на сумму до трех тысяч рублей.

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В ведомстве подчеркнули, что соблюдать правила безопасной перевозки детей в транспорте необходимо даже на короткие маршруты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

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