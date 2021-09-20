Жителям Подмосковья напомнили правила перевоза животных в автобусах

Подмосковная компания «Мострансавто» напомнила пассажирам о правилах перевозки животных в автобусах.

В компании отметили, что для некоторых домашних питомцев предусмотрен бесплатный проезд. В такие категории входят собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями, и собаки карликовых пород, если во врем поездки они находятся на руках у хозяина.

Владельцам других животных, в том числе птиц, нужно оплатить проезд своего питомца и перевозить его только в специальных клетках, переносках или контейнерах.

Проезд оплачивается по тарифу на провоз ручной клади: в городе стоимость перевозки составляет 37 рублей, в пригороде цена может варьироваться в зависимости от расстояния: при поездке до 25 километров включительно — 37 рублей, от 25 до 50 километров включительно — 74 рубля более 50 километров — 111 рублей.