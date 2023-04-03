Подмосковье 03 апреля 2023, 17:48 Жителям Подмосковья напомнили правила парковки во дворах

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Минтранс Подмосковья напомнил правила парковки во дворах. Водителей призвали не создавать помехи движению, в том числе специальным и экстренным службам.

Жителям Подмосковья напомнили, что нельзя парковаться возле контейнерной площадки, преграждая проезд мусоровозам. Также нельзя оставлять транспортное средство на пешеходных зонах. Запрещено парковаться на газоне, так как следы от шин портят внешний вид двора. Внимание жителей также обратили на то, что автомобили не следует оставлять на въезде и выезде с придомовой территории и паркинга.

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